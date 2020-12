Brexit : avec des négociations au point mort, en route vers le "no deal" ?

C'est bien connu : c'est à la fin d'une négociation que les choses se débloquent. Pourtant, à Londres, l'heure tourne, et si les deux équipes de négociateurs du Royaume-Uni et de l'UE disent chacun de leur côté être "à quelques millimètres d'un accord", rien ne dit qu'il se matérialise au final, tant pour des questions qui tiennent au fond de l'accord qu'à la forme de future relation.

Les exemples sont nombreux, et certains sont bloquants. C'est le cas de la pêche, dossier explosif, mais plus politiquement qu'en termes économiques. Des deux côtés de la Manche, les pêcheurs veulent conserver l'accès ouvert aux eaux territoriales qu'ils ont aujourd'hui. Certes, l'activité ne représente qu'une part négligeable de l'économie des 27 et du Royaume-Uni, puisque les Européens pêchent chaque année pour 635 millions d'euros dans les eaux britanniques et les Britanniques pour 110 millions d'euros dans l'UE, mais Londres garde la question ouverte, utilisant ce déséquilibre comme levier de négociations sur d'autres chapitres de l'accord.

Le jeu du "Je te tiens, tu me tiens" est aussi visible au chapitre automobile, une industrie qui représente 10% des exportations du pays, et près du double des importations, trois millions de véhicules neufs passant la frontière chaque année. Sortir de l'UE sans accord de libre-échange serait une fort mauvaise nouvelle pour les constructeurs européens, et une catastrophe pour l'industrie britannique. Toyota, dont la plus grande usine européenne se trouve en Angleterre, songerait à la fermer en cas de Brexit sans accord, les droits de douane potentiels sur les échanges avec ses équipementiers et l'exportation de ses véhicules tenant en eux-mêmes du no deal.