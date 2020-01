Brexit : ce qui change (ou pas) le 1er février

Goodbye Europe ! Après trois ans et demi de négociations houleuses et d'atermoiements politiques, le Royaume-Uni devient vendredi le premier pays à quitter l'UE. Si cette séparation marque surtout le coup d'envoi des négociations pour déterminer les modalités des futures relations, plusieurs changements notables entrent en vigueur au 1er février.

C'est peut-être à Bruxelles, "capitale" de l'Europe, que le changement va se faire le plus sentir. Notamment au moment où l'Union Jack va être retiré devant le Parlement européen. En outre, plus aucun des 73 eurodéputés britanniques élus en mai ne siègera. 46 des sièges seront réservés pour de futurs Etats membres et 27 seront redistribués. Londres n'aura également plus le droit de présenter un candidat à un poste de commissaire européen. Il n'y avait déjà plus de représentant britannique dans l'exécutif européen, Boris Johnson ayant refusé d'en proposer un dans la nouvelle Commission. En tant que citoyens d'un pays étranger, les Britanniques ne pourront plus prétendre à des postes de fonctionnaires à Bruxelles. Nombre d'entre eux ont toutefois acquis une double nationalité afin de pouvoir rester. En revanche, le Royaume-Uni, deuxième contributeur net au budget de l'UE derrière l'Allemagne, continuera à payer jusqu'à la fin de la transition, en décembre prochain.