Brexit : comprendre ce qu'il peut se passer d'ici le 31 octobre

Ce scénario, redouté par les milieux économiques, signifierait une sortie brutale et sans période de transition, ni plan pour la suite de la relation entre le Royaume-Uni et l'UE. Après 46 ans d'appartenance à l'UE, le pays quitterait du jour au lendemain le marché unique et l'union douanière et serait soumis aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ce divorce peut arriver à deux dates : il aurait lieu le 1er juin si le Royaume-Uni est toujours membre de l'UE au moment des élections européennes en mai, mais refuse d'y prendre part. Le "no deal" pourrait aussi intervenir le 31 octobre, si Theresa May n'est pas parvenue à faire adopter son accord à l'issue des six mois de délai. L'UE et le Royaume-Uni ont intensifié ces derniers mois leurs préparatifs face à cette éventualité, même si les 27 et les députés britanniques disent ne pas en vouloir.