Confronté aux pénuries, le Royaume-Uni va accorder des visas temporaires aux chauffeurs routiers

Le gouvernement britannique s'apprête à assouplir de manière temporaire la délivrance de visas afin d'attirer les chauffeurs de poids lourds en provenance de l'étranger. L'information, confirmée à demi-mot par une porte-parole de Downing Street, a pour but de pallier les pénuries occasionnées par le manque de quelque 100.000 chauffeurs dans le pays, une conséquence directe du Brexit conjuguée au Covid. Jusqu'à 5000 visas pourraient ainsi être accordés à court terme, et ce, probablement pour plusieurs mois.

En effet, de nombreux chauffeurs routiers ont quitté le Royaume-Uni pendant la pandémie et n'ont pas pu revenir à cause des nouvelles règles en vigueur depuis le Brexit. À la mi-septembre, les autorités avaient déjà pris la mesure du problème alors que les rayons des supermarchés commençaient à désemplir et avaient annoncé l'accélération de la formation des chauffeurs (qui ne disposent pas aujourd'hui des compétences requises pour travailler dans le pays), avec "jusqu'à 50.000 tests de conduite de poids lourds supplémentaires (...) disponibles chaque année". Mais cela n'a visiblement pas suffi. Depuis cette semaine, plusieurs stations-services du pays ne sont plus assez approvisionnées en carburant, ce qui provoque de longues files d'attente malgré les appels au calme du gouvernement, comme le décrit le Guardian. Face à cela, Downing street a affirmé vendredi que le gouvernement "envisageait des mesures temporaires pour éviter tout problème immédiat".