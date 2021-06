Brexit : des milliers d'enfants placés au Royaume-Uni risquent de perdre leurs droits et d'être expulsés

Sans famille, ils risquent aussi de devenir sans-papiers. Des enfants placés en famille d'accueil ou en foyer au Royaume-Uni, après un parcours de vie chaotique, pourraient être privés de droits puis être expulsés du pays à leur majorité en raison du Brexit. Car depuis que le Royaume-Uni a définitivement quitté l'orbite de l'Union européenne le 1er janvier, il n'est plus possible de s'y installer librement ou de continuer à y résider sans démarches particulières, comme c'était le cas avant.

Pour éviter une telle situation, ces enfants, comme tous les citoyens européens présents sur le sol britannique au 31 décembre 2020, doivent s'enregistrer le 30 juin au plus tard via le "settlement scheme". Ce programme est considéré comme une "réussite" par le gouvernement, avec quelque 5 millions de permis de résidence temporaires ou définitifs octroyés - bien plus que le nombre de ressortissants européens auparavant estimé à plus de 3 millions. Mais il a aussi ses laissés-pour-compte.

"C'est simple si vous avez un emploi, que vous vous débrouillez bien avec les technologies numériques (les demandes se faisant principalement en ligne, NDLR) et que vous avez tous vos documents", constate Azmina Siddique, de l'association The Children's Society, interrogée par l'AFP. C'est beaucoup plus complexe pour les enfants placés ou les jeunes majeurs l'ayant été : certains peinent à prouver leur identité, fournir les documents de résidence requis ou obtenir le soutien nécessaire à leurs démarches, qui incombent à leur tuteur légal ou aux autorités publiques.