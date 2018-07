Brexit : Donald Trump a suggéré à Theresa May d'attaquer l'Union européenne en justice

Ces propos éclairent un peu plus sur les tensions qui ont marqué la visite du président américain au Royaume Uni. Donald Trump avait fortement critiqué la gestion du Brexit par Theresa May, affirmant qu'il aurait procédé "très différemment", avant d'adoucir son propos vendredi, sur fond de manifestations hostiles à sa visite. Il avait notamment indiqué avoir suggéré une méthode pour mener à bien le Brexit, mais que la Première ministre l'avait "peut-être jugée trop brutale".





"J'ai dit à Theresa May comment le faire, mais elle n'était pas d'accord", avait-il raconté au Sun. "Peut-être qu'un jour elle le fera. S'ils ne font pas un accord [de sortie de l'UE], elle peut faire ce que je lui ai suggéré, mais ce n'est pas une chose facile."





Donald Trump lui a toutefois conseillé, dans l'immédiat, de "ne pas abandonner les négociations" sans quoi la dirigeante britannique se trouverait "coincée". Theresa May a répété sa volonté de trouver "le meilleur accord possible" avec l'UE d'ici la sortie prévue, le 29 mars 2019. Le gouvernement britannique a publié jeudi son "Livre Blanc" détaillant ses propositions sur la future relation entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit, et son souhait de maintenir des relations étroites avec le bloc des 27, au grand dam des partisans d'un Brexit sans concession.