Brexit : encore des obstacles sur la route d'un accord définitif

C’est la photo d’une pile de boîtes à pizza, publiée sur Twitter par un porte-parole de la présidence de l’UE, qui a presque servi de fumée blanche, après des semaines d’espoirs déçus et de "négociations de la dernière heure" à l’issue reportée de jour en jour. Pourtant, à l’heure qu’il est, les tractations autour des relations commerciales post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne semblent destinées à arriver à un accord. Mais, même passés les derniers points d’achoppement autour de la pêche et des conditions de concurrence équitable, reste encore plusieurs obstacles à cet accord qui éviterait le "No Deal".