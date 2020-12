Brexit : un accord semble proche après d'"énormes concessions" britanniques

Le "no deal" va-t-il être évité ? Ce mercredi, Londres et Bruxelles se sont rapprochés d'un accord autour de leur future relation commerciale, à la suite de dix mois de négociations qui se sont accélérées ces dernières semaines.

L'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques restait en effet l'ultime point d'achoppement des discussions, par ailleurs quasiment bouclées, y compris sur les sujets jusque-là problématiques, comme la manière de régler les différends et les mesures de protection contre toute concurrence déloyale. Malgré son faible poids économique, la pêche revêt une importance politique et sociale pour plusieurs États membres, dont la France, mais aussi les Pays-Bas, le Danemark ou l'Irlande.

Le bout du tunnel semblait pourtant loin il y encore quelques jours. Les discussions, souvent tendues et laborieuses, se sont étendues dans le temps. Au début du mois de décembre, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s'était rendu à Bruxelles pour tenter de les accélérer. Sans succès. La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, avait même indiqué le 17 décembre que "combler" les divergences entre l'UE et Londres serait "très difficile". Les dirigeants britanniques pourraient donc finir par trouver un accord avec l'instance européenne, une semaine avant la date fatidique du 31 décembre.

Un accord qui, en théorie, laisserait suffisamment de temps pour une entrée en application provisoire le 1er janvier, quand le Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'UE le 31 janvier dernier, aura définitivement abandonné le marché unique. Le traité, de près de 2000 pages, pourrait alors être validé a posteriori par le Parlement européen.

Si les discussions n'aboutissent pas et se conclues par un "no deal", l'Europe aura beaucoup moins à perdre que le Royaume-Uni. Les Britanniques exportent en effet 47% de leurs produits vers le continent, quand l'UE n'écoule que 8% de ses marchandises de l'autre côté de la Manche. L'Irlande, ainsi que les pays du Nord, du Benelux, l'Allemagne et la France - qui a dégagé un excédent commercial de 12,5 milliards d'euros en 2019 avec Londres - seraient cependant les pays les plus touchés, étant donnés leurs liens étroits avec le Royaume-Uni.