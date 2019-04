Elections européennes : quelles conséquences si les Britanniques y participaient ?

Le cas d’un Etat censé quitter l’UE avant les élections européennes mais souhaitant finalement reporter son départ après est inédit. Alors aucune solution n’a été prévue par les législateurs européens pour remédier au mieux à un départ du Royaume-Uni après les élections européennes. D'ailleurs, le pays n'est pas censé bénéficier de sièges d'eurodéputés dans le futur hémicycle, 27 de ses 73 places ayant été redistribuées aux autres Etats membres (dont 5 à la France, qui va passer de 74 à 79 eurodéputés).





Pourtant, les institutions européennes ont été claires : si le Royaume-Uni est toujours membre de l'UE le 23 mai (date du début des élections, ndlr), il devra organiser des élections. Toutefois, exception pourrait être faite si le pays demande un report de sa date de sortie au 30 juin, soit deux jours avant la première réunion du nouveau Parlement. Comme l'expliquent Les Echos, le service juridique du Conseil considère en effet qu’il est possible de laisser le Royaume-Uni être membre de l’UE jusqu’au 30 juin sans qu’il n’ait à organiser des élections.





Mais à la vue de l’impasse dans laquelle ils se trouvent, les Britanniques pourraient envisager de demander un report encore plus long. Et là le problème se révélerait encore plus compliqué pour les instances européennes.