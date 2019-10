Brexit : et maintenant, quels scénarios sont encore possibles ?

EUROPE - Le Parlement britannique doit décider, samedi 19 octobre, s'il décide de ratifier l'accord sur le Brexit rédigé jeudi 17 octobre entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Selon l'issue du vote, plusieurs scénarios sont encore possibles.

Certains députés travaillistes et indépendants élus de circonscriptions ayant voté "Leave" au référendum de juin 2016 sont susceptibles de soutenir le texte pour éviter un "no deal".

Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, mais aucune n'est à exclure, puisque, selon les dernières projections, Boris Johnson n'est plus qu'à trois voix d'obtenir une majorité. Le Parlement britannique, qui se réunira ce samedi pour une session extraordinaire (pour la première fois depuis 1982 et la crise des Malouines, ndlr), pourrait adopter l'accord trouvé trois jours plus tôt entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cela voudrait dire que Boris Johnson a réussi à convaincre, au choix, une partie de l'opposition ou les "hard-brexiters" de son propre camp.

Si ce samedi le Parlement britannique vote contre, Boris Johnson serait contraint de demander un report, une perspective qu'il abhorre. Mais une loi votée le mois dernier l'oblige à demander un report de trois mois du Brexit faute d'accord le 19 octobre. En revanche, un tel report requiert l'approbation unanime des 27 pays membres de l'Union européenne, qui peuvent aussi demander qu'il soit plus court ou plus long. Initialement programmé pour le 29 mars 2019, le Brexit a déjà été ajourné à deux reprises, faute d'accord du Parlement sur les formes qu'il doit revêtir.

• Un Brexit sans accord

Cette situation surviendrait si le Parlement rejette l'accord, que les 27 refusent un nouveau report du Brexit, et que le Royaume-Uni sort quand même de l'Union européenne le 31 octobre, sans accord. Ce scénario est redouté par les milieux économiques, qui craignent une chute de la livre, des exportations, voire une récession, avec le rétablissement de droits de douanes. Pourrait aussi survenir une pénurie de produits alimentaires, d'essence et de médicaments.

• Des élections anticipées

Des élections législatives anticipées paraissent inéluctables dans les semaines ou les mois à venir. Tous les partis s'y préparent. Mais l'opposition travailliste veut attendre qu'un report du Brexit soit entériné avant que les électeurs ne soient appelés aux urnes. Des telles élections seraient pour Boris Johnson le seul moyen de regagner la majorité absolue au Parlement.

• Pas de Brexit

Le leader travailliste Jeremy Corbyn veut redonner aux Britanniques le pouvoir de décider d'un Brexit ou non, via un second référendum. Cela serait possible si le Labour arrivait en tête d'élections législatives anticipées et organisait un référendum avec le soutien du parti europhile des LibDems (centristes) et des indépendantistes écossais.