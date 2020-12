Brexit : quel calendrier pour l'adoption de l'accord commercial entre l'UE et le Royaume-Uni ?

Européens et Britanniques ont évité le "no deal". Le 24 décembre, ils ont conclu un accord historique sur leurs futures relations commerciales. Mais ce texte de plus de mille pages doit encore être validé par les États membres. Côté UE, une première étape a eu lieu le vendredi 25 décembre. Le texte de 1.246 pages, conclu la veille de Noël pour éviter le chaos d'un "no deal", a reçu le feu vert des 27 en début de semaine.

Ce mercredi 30 décembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et son homologue du Conseil Charles Michel ont signé l'accord commercial post-Brexit conclu avec Londres pour encadrer la rupture historique.