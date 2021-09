Brexit : face aux pénuries, le Royaume-Uni retarde les contrôles douaniers pour l'UE

De nouvelles règles sur l'importation de produits d'origine animale, qui devaient être introduites à partir du mois prochain, sont donc repoussées au 1er janvier. Et si les déclarations et les contrôles douaniers seront bien introduits d'ici au 1er janvier 2022, les déclarations en matière de sûreté et de sécurité, comme les certificats phytosanitaires, ne seront pas requises avant le 1er juillet 2022.

Certaines des infrastructures aux postes de contrôle ne sont tout simplement pas prêtes, comme dans les ports de Holyhead, Pembrokeshire et Douvres, rapporte le Guardian. De plus, l'impact du Covid sur l'économie britannique est trop important pour pouvoir appliquer le calendrier du Brexit à la lettre, font valoir les autorités. Dans le pays, des pénuries alimentaires sont d'ores et déjà constatés dans des supermarchés, en particulier sur la viande et les produits laitiers.

"Il existe des pressions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, causées par un large éventail de facteurs, notamment la pandémie et l'augmentation des coûts du transport mondial de marchandises. Ces pressions se font particulièrement sentir dans le secteur agroalimentaire", a avancé en ce sens Penny Mordaunt, la trésorière générale au sein de l'exécutif. Et pour cause, 80% de la nourriture consommée par les Britanniques proviennent d'importations, et notamment d'Europe.