Brexit : "filet de sécurité" irlandais, la disposition qui fâche

Et si aucun accord n'est trouvé entre les deux parties à l'issue de la période de transition ? C'est là que le "filet de sécurité", qui serait donc acté ces jours-ci, entrerait en jeu. En effet, il n'est prévu pour entrer en vigueur qu'à défaut d'autre solution à l'issue de la période de transition – le 31 décembre 2020. Concrètement, ce "filet de sécurité" consiste à créer un "territoire douanier unique" regroupant l'UE et le Royaume-Uni. Il s'agit d'une union douanière "minimale", selon un diplomate européen. Les quotas et droits de douane sont supprimés à l'intérieur de cet espace où est appliqué un tarif extérieur commun pour les importations. C'est une union douanière sans les normes réglementaires, qui devrait se traduire par une circulation moins fluide des marchandises qu'au sein du marché unique européen, régi par les "quatre libertés de circulation" (biens, services, capitaux et personnes). Entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord, les contrôles ne seront pas systématiques, sauf dans les ports et aéroports pour les animaux vivants et les produits d'origine animale.





En outre, l'Irlande du Nord restera alignée sur un nombre limité de règles du marché unique, considérées comme "essentielles pour éviter une frontière dure": par exemple, les normes sanitaires pour les contrôles vétérinaires, ou celles concernant la taxe sur la valeur ajoutée et les aides d'Etat. Les autorités britanniques devront y appliquer la totalité du code douanier de l'UE. C'est une garantie pour les 27 de protéger l'intégrité du marché unique.





Pour de nombreux députés, il est inconcevable que le Royaume-Uni prenne le risque de se retrouver un jour à devoir appliquer ce dispositif. C'est pour cela que, ce mardi, ils ont déposé des amendements réclamant sa suppression des négociations sur le nouvel accord de sortie. Ils sont en effet réunis au Parlement pour tenter d'infléchir la suite du processus. Le temps presse : si aucun accord n'est conclu avec l'UE d'ici le 13 février, Theresa May reviendra au Parlement et les députés voteront le 14 février sur un départ sans accord de l'UE. Pour éviter une impasse, la Première ministre souhaite obtenir des concessions de l'UE sur ce fameux "backstop". Mais Bruxelles a jusqu'ici catégoriquement exclu toute renégociation de l'accord.