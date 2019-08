Ils se rencontrent aujourd'hui : pour Macron, les demandes de Johnson sur le Brexit "ne sont pas une option"

Dans le même temps, à Berlin, Boris Johnson était reçu par Angela Merkel et a affirmé que la Grande-Bretagne "ne peut accepter" en l'état l'accord actuel de divorce avec l'Union européenne, réclamant la suppression du mécanisme controversé de "filet de sécurité". Cet accord et son mécanisme prévu pour empêcher la création d'une frontière entre Irlande du Nord et République d'Irlande rend le Royaume-Uni "prisonnier" du cadre juridique de l'UE et doit être "supprimé", a-t-il affirmé devant la presse.





Le dispositif controversé prévoit que, faute de meilleure solution à l'issue d'une période transitoire, et pour éviter le retour d'une frontière entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande, le Royaume-Uni tout entier reste dans un "territoire douanier unique" avec l'UE. Il a été imaginé à la fois pour préserver les accords de paix de 1998, qui ont mis fin à trois décennies de violence, et l'intégrité du marché unique européen.