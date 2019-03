Brexit : "Les Européens ont adressé aux Britanniques une ultime main tendue"

LCI : Selon vous, vers quel vote s'oriente le Parlement britannique la semaine prochaine ?

Elvire Fabry : C’est très difficile à ce stade, nous ne sommes pas très optimistes. Ce qui est intéressant dans la décision du Conseil, c’est la nouvelle date du 12 avril. Car si l’accord est rejeté la semaine prochaine, ça resserre le jeu entre le 'no deal' ou rester dans l’Union européenne. Vraisemblablement, on risque d’avoir un dernier sursaut avec un besoin de négociations côté britannique. Ça voudrait dire qu'il vaudrait mieux qu’ils clarifient encore les choses entre eux d’ici le 12 avril. Mais nous ne voyons pas bien, entre le 29 mars et le 12 avril, ce qui pourrait permettre de dégager une option alternative au deal actuel. Donc à ce moment-là ça serait davantage un 'no deal' ou un 'no Brexit'.





LCI : Que le Royaume-Uni choisisse de rester dans l'Union européenne, c'est encore possible ?

Elvire Fabry : Oui, si avant la fin de l’extension ils annulent l’application de l’article 50, censé enclencher la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne dans les deux ans, et qui devait prendre effet le 29 mars. Au-delà ça ne serait plus possible, ils seraient un pays tiers et ils seraient amenés à re-candidater pour appartenir à l’Union européenne.





LCI : Le 'no Brexit', c'est une tendance qui monte ? Une pétition en ligne réclamant le maintien du pays dans l'UE a reçu plus de 2,7 millions de signatures depuis mercredi.

Elvire Fabry : C’est très soudain, jusqu’à maintenant ce n’était pas dans l’air du temps. Le résultat de cette pétition a secoué un peu tout le monde car c’est un véritable record. Ça dit surtout quelque chose de la nervosité actuelle. Depuis des mois, tout le monde se dit que le 'no deal' ne peut pas arriver, mais là ils se rendent compte que ça pourrait bien arriver. C’est le reflet de cette prise de conscience qu’à un moment donné le processus peut leur échapper et le 'no deal' s’appliquer.