Brexit : l'accord trouvé sera-t-il adopté ?

JT 20H - Un accord a été conclu ce jeudi entre Bruxelles et Londres au sujet du Brexit. Notre journaliste Michel Scott s'est intéressé aux différentes étapes que ce traité doit encore passer.

Les 27 pays de l'Union européenne ont entériné l'accord du Brexit à l'unanimité. Les parlements à Strasbourg comme à Londres doivent le ratifier ensuite. Et c'est du côté de Westminster que tout se joue, puisque jusqu'à présent, les députés britanniques se sont toujours opposés aux propositions de leur propre gouvernement. L'accord signé ce 17 octobre sera-t-il adopté ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.