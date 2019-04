Brexit : l'Ecosse vers un second référendum sur son indépendance en 2021

Les résultats du premier référendum en 2014 étaient sans équivoque, avec 55 % des suffrages exprimés contre l'indépendance de l'Ecosse, mais l'arrivée du Brexit deux ans plus tard a changé la donne. En 2014, les principaux arguments avancés pour rester dans le Royaume-Uni tournaient autour de l'Union Européenne : l'indépendance faisait courir le risque au pays de se séparer de l'UE. Un risque que les Écossais n'étaient toujours pas prêts à prendre lors du référendum sur le Brexit en juin 2016. Alors que l'Angleterre ou le Pays de Galle se sont majoritairement prononcés pour le divorce, l'Ecosse a voté contre à 62%. L'appartenance au Royaume-Uni a donc perdu son intérêt pour l'Ecosse et dans les mois qui ont suivi, la perspective d'un "no-deal" a encore donné du grain à moudre au SNL pour réclamer l'indépendance.





Le 9 octobre dernier, lors du congrès annuel de son parti à Glasgow, Nicola Sturgeon annonçait ainsi que les négociations houleuses entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni concernant le Brexit rendaient l'indépendance de l'Ecosse indispensable. "Le Brexit est un sérieux problème pour l’Écosse" a-t-elle déclaré. "Mais c’est seulement à cause d’un problème encore plus important : notre futur n’est pas entre nos mains, il est entre les mains de Westminster. Et la seule solution pour régler ce problème est de devenir un pays indépendant".