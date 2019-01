Brexit : "L'impréparation a été totale du côté britannique"

"Une humiliation complète" selon le Telegraph, une "défaite historique" pour le Guardian… La presse outre Manche est sévère ce mercredi, au lendemain du camouflet infligé à Theresa May. Et pour cause : son projet d'accord sur le Brexit a été écarté par 432 contre 202. Du jamais vu dans l'histoire parlementaire britannique. Pire, 118 députés conservateurs, le parti de la Première ministre, ont voté contre le texte… Comment débloquer la situation à quelques semaines de la date du Brexit, prévu le 29 mars ? Eléments d'explication sur cette crise qui dure avec Emmanuelle Saulnier-Cassia, professeur de droit public à l'Université Versailles-Saint-Quentin, auteur d'un ouvrage à paraître sur le Brexit.





La lourde défaite encaissée par Theresa May illustre-t-elle un divorce plus fort qu'attendu au sein des députés, et plus largement dans la population britannique ?

Pas particulièrement. Le résultat est peut-être un peu plus élevé dans les "non" que prévu, mais cela illustre les divisions qui existent depuis le commencement sur ce dossier et qui rendent la lecture difficile. Dans les opposants, il y en a autant contre un Brexit tout court que pour un Brexit trop doux, qui ne marquerait pas une rupture suffisante.





Les Britanniques n'auraient-ils pas pris la mesure de l'ampleur de la tâche qui les attendait en votant en juin 2016 ?

C'est certain. L'impréparation a été totale, on a le sentiment que les Britanniques s'y sont mis il y a quelques mois à peine. On l'a vu à tous les stades : quand David Cameron avait essayé de défendre l'idée que le référendum devait se prononcer en faveur du maintien dans l'UE, puis lors des auditions devant les différentes commissions parlementaires. Puis il y a eu une impréparation dès les premiers mois du gouvernement de Theresa May, notamment avec ses ministres en charge du Brexit. On a l'impression que les négociations n'ont pas été prises vraiment au sérieux, alors que du côté de l'UE c'était le cas. Une "task force" a été mise en place par cette dernière, qui a travaillé ardemment pour aboutir à un projet d'accord. Au fond, on a eu l'impression durant la deuxième année de la crise que, du côté britannique, on attendait que cela "passe".