Brexit : le camp du "oui" a-t-il construit sa victoire sur un mensonge ?

"L'UE nous coûte une fortune, un argent qui mériterait d'être utilisé d'une autre manière". Voilà en substance l'argumentaire avancé dans le camp du "leave", sans pour autant que l'origine de ces 350 millions de livres, soit évoquée. Boris Johnson et ses soutiens ont expliqué que le Royaume-Uni cotisait largement plus que ce qu'il recevait en retour, une forme d'injustice qu'il entendait bien réparer.

Des experts de l'Institut Breughel et de l'IFRI en 2016, contactés par France Inter, ont abouti à un chiffre encore inférieur : 130 millions de livres par semaine si l'on inclut diverses aides versées par Bruxelles. Ce montant correspond à celui obtenu par l'institut statistique britannique, qui évoque 136 millions. La direction de l'Institut, dans un courrier officiel , a d'ailleurs demandé à Boris Johnson de ne plus utiliser le chiffre de 350 millions, qui correspond à "une mauvaise interprétation manifeste des statistiques officielles".

Problème : il s'agit d'un montant contestable… et contesté. Outre-Manche, des voix se sont élevées pour dénoncer l'usage abusif d'un tel chiffre, avec notamment le travail de "Full Fact" , un organisme indépendant de vérification des faits. "On nous explique que 350 millions de livres sterling sont versés chaque semaine à l'UE, mais cela ne tient pas compte de la redistribution qui s'en suit", écrit-il. "Par ailleurs, cela ne prend pas en considération les bénéfices induits pas la présence du Royaume-Uni au sein de l'UE. Les Britanniques, souligne Full Fact, dépensent chaque semaine une somme qui avoisine plutôt les 250 millions de livres.

Malgré les différentes remises en cause de son argumentaire, Boris Johnson a longtemps persisté et maintenu ses affirmations. En 2018, il en a même rajouté une couche dans un entretien au Guardian. "Il y avait une erreur dans le message inscrit sur le bus", a-t-il lancé, "nous avons largement sous-estimé la somme sur laquelle nous pourrions reprendre le contrôle". Celle-ci pouvait atteindre 438 millions de livres par semaine, ajoutait-il.

Devenu depuis Premier ministre, le conservateur a finalement modéré son discours, se référant non plus aux 350 millions initiaux, mais plutôt à une somme de 250 millions. Une estimation davantage en phase avec les données officielles.

Outrés de voir un chiffre ostensiblement faux martelé par Boris Johnson, des Britanniques avaient décidé de lancer une campagne de financement participatif pour recueillir des fonds. Une somme destinée à étudier la possibilité d'attaquer juridiquement l'ex-maire de Londres pour abus de confiance. En l'espace de 48 heures, 700 personnes s'étaient mobilisées, réunissant 24.000 livres sterling de dons. À l'issue de cette campagne, menée durant 393 jours et achevée en octobre 2019, 456.000 livres ont été récoltées, versées par plus de 11.400 soutiens. "We did it" - "nous l'avons fait" - se réjouissaient alors les initiateurs du projet.