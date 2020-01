Brexit : le Parlement britannique a-t-il voté la fin des échanges Erasmus avec l'Angleterre ?

"Et ainsi, sans que personne ne le remarque, les députés GB viennent ce soir de retirer aux jeunes Britanniques le droit à Erasmus+, sans doute parce que c'est un "machin" européen de plus, s'est offusqué Alex Taylor dans un tweet. Mais quelle tristesse. Quelle fermeture d'esprit. Quelle honte ce Brexit, quelle connerie", a lâché le journaliste britannique, qui se décrit lui-même comme "résolument européen".

Les étudiants français et européens vont-ils pouvoir continuer à partir en Angleterre avec l'aide du programme Erasmus ? Le Royaume-Uni va-t-il quitter ce dispositif - lui qui, aujourd'hui est la 2e destination préférée des étudiants français après l'Espagne ? Alors que le Parlement britannique planche depuis le début de la semaine sur les modalités du Brexit, fixé au 31 janvier, les députés se sont prononcés mercredi par 344 voix contre 254 contre la "New Clause 10". Cette clause aurait obligé le gouvernement à négocier avec l'Union européenne pour maintenir le pays dans le programme Erasmus+, un programme qui permet aux jeunes Européens de poursuivre leurs études dans d'autre pays de l'Union.

De nombreux élus européens, à l'image de Fabienne Keller et Sandro Gozi, se sont émus de cette décision. "Les députés britanniques ont voté contre la possibilité pour les jeunes de bénéficier du programme Erasmus+, pour l’éducation et la jeunesse, a réagi l'eurodéputée française. Une décision regrettable pour les milliers d’étudiants britanniques et européens, privés à l’avenir de ces échanges enrichissants."