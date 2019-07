Brexit : Boris Johnson veut-il vraiment sortir de l'Union européenne ?

Plus de trois ans plus tard, après quantité de discussions, de négociations avortées et autres atermoiements, celui qui fut ministre des Affaires étrangères de Theresa May pourrait bien succéder à cette dernière en devenant, le 23 juillet prochain, le nouveau Premier ministre britannique, censé, donc, mettre en oeuvre le Brexit. Une mission que beaucoup ne le voient pas mener à bien. Il faut dire qu'au-delà de cette lettre pro-Europe envoyée à peine un an avant de devenir un farouche pourfendeur de Bruxelles, Boris Johnson n'en est pas à son premier retournement de veste.