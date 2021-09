Brexit : le Royaume-Uni confronté à des pénuries massives et inédites

"Parfois on ne trouve pas de lait. Parfois, c'est le pain", nous confie une femme, dans la vidéo en tête de cet article. Un homme abonde : "C'est inquiétant. On est habitués à avoir tout ce qu'on veut dans les rayons. On ne veut pas que ça change."

Produits en rupture de stock, étalages vides... La scène est devenue presque banale au Royaume-Uni. Dans un supermarché de Londres où TF1 s'est rendu, une affiche informe les consommateurs qu'ils devront patienter trois semaines s'ils souhaitent acheter des oignons. Des pénuries que les clients constatent de plus en plus fréquemment.

Et alors que 80% de la nourriture consommée par les Britanniques est importée, notamment d'Europe, restaurants, pubs, ou encore supermarchés peinent à s'approvisionner. Car le pays est confronté depuis des semaines à une pénurie inédite de chauffeurs routiers, provoquée par un exode d'Européens, qui résulte lui-même du Brexit et de la pandémie de coronavirus.

Dean Redfern, chauffeur routier, est sur les routes depuis plus de 15 ans et regrette que son métier n'attire plus. "Les anciens quittent ce travail. Ils partent à la retraite et on n'a pas assez de monde qui vient répondre à la demande", nous dit-il. D'autant que le Covid-19 aggrave la crise, car des dizaines de milliers de chauffeurs n'ont pas pu passer leurs examens, et donc prendre leur poste.

Cette pénurie touche aussi un secteur pour le moins sensible : la santé. Des rendez-vous de vaccination contre la grippe ont ainsi dû être repoussés après que le groupe Seqirus, le plus grand fournisseur de vaccins contre la grippe au Royaume-Uni, a annoncé des retards de livraison allant jusqu'à deux semaines en Angleterre et au Pays de Galles, invoquant "des difficultés imprévues liés aux retards de fret routier".