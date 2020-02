Le Royaume-Uni veut instaurer un nouveau système d'immigration par points

Le but n'est pas seulement de maîtriser les entrées sur le sol britannique, Boris Johnson entend transformer en profondeur l'économie du pays. "Nous devons détourner notre économie de la dépendance à une main-d'œuvre bon marché et nous concentrer sur les investissements dans la technologie et l'automatisation. (...) Nous donnerons la priorité aux personnes possédant les compétences les plus élevées et les plus grands talents : scientifiques, ingénieurs, universitaires et autres travailleurs hautement qualifiés."

Membre de l'Union européenne, la libre circulation des travailleurs des citoyens européens s'imposait au Royaume-Uni et les règles de Bruxelles n'auraient, selon le gouvernement, permis de limiter que les migrations en provenance de pays tiers.