Brexit : les Britanniques manifestent contre la suspension du Parlement

En Grande-Bretagne, la colère monte depuis que Boris Johnson a décidé de suspendre les activités du Parlement. Les Britanniques dénoncent un coup d'Etat. Des milliers de manifestants ont été appelés à bloquer les routes et les ponts. Ils espèrent être entendus par le Premier ministre et éviter une sortie de l'Union européenne sans accord.



