Brexit : les Britanniques se préparent et font le plein de provisions

De l'autre côté de la Manche, nos voisins britanniques vivent des heures et des jours qui resteront dans les manuels d'histoire. Les députés de la Chambre des communes doivent se prononcer ce mardi 15 janvier 2019 sur l'accord du divorce entre leur pays et l'Union européenne. Si le Royaume-Uni largue les amarres, la vie quotidienne des Britanniques en sera affectée. L'approvisionnement en nourriture n'y échappera pas vu que le pays ne produit que la moitié de ce qu'il consomme.



