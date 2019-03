Brexit : les députés britanniques rejettent encore l'accord de Theresa May

Ce mardi 12 mars 2019, les députés britanniques ont largement voté contre l'accord sur le Brexit négocié par la Première ministre Theresa May avec Bruxelles. Le texte a recueilli 391 voix contre et 242 voix pour. Un vote qui plonge le pays dans l'incertitude à 17 jours seulement de la date butoir.



