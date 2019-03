Brexit : les députés britanniques rejettent l'accord de Theresa May pour la 3e fois, et maintenant ?

Londres a jusqu’au 12 avril pour proposer un plan B à l’Union européenne, faut de quoi le pays sortira de l’UE sans accord - le fameux "no deal" - et sans transition à cette date. Ce qui serait une catastrophe pour les milieux économiques. Pour éviter une telle perspective et proposer une alternative, les parlementaires britanniques doivent se réunir lundi prochain, et tenter de s'accorder sur une autre solution que le plan de Theresa May. Mercredi, ils avait échoué à réunir une majorité sur huit scénarios proposés, notamment celui d'un "no deal".





Selon la commission, une sortie sans accord le 12 avril "est désormais un scénario probable". Même son de cloche du côté de la présidence française, pour qui ce troisième rejet "accroît très fortement les risques d’une sortie sans accord". Et l'Elysée d'ajouter : "Il appartient d'urgence au Royaume-Uni de présenter dans les tout prochains jours un plan alternatif (élections législatives, référendum, union douanière...)."