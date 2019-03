Brexit : les députés britanniques rejettent une sortie de l'UE sans accord, Theresa May réclame un troisième vote

La dirigeante conservatrice ne cache pas sa préférence pour un court report, afin de mettre enfin en oeuvre le résultat du référendum qui a vu les Britanniques choisir à 52% de quitter l'UE après 46 ans d'un mariage sans amour. Malgré les échecs cuisants qu'elle a essuyés ces derniers mois, qui ont réduit son autorité presque à néant, elle espère parvenir à ses fins, en jouant sur la lassitude des parlementaires et l'inquiétude des eurosceptiques que le Brexit ne finisse par ne jamais se produire s'ils ne la soutiennent pas.





L'UE a souligné qu'une demande de report devait être justifiée et acceptée à l'unanimité par les 27 pays de l'UE. "Si un délai additionnel était demandé, il faudrait alors qu'on nous explique pour quoi faire (...) Ce ne peut être pour renégocier un accord que nous avons négocié durant de nombreux mois et dont nous avons dit qu'il n'était pas renégociable", a déclaré en écho mercredi le président français Emmanuel Macron. "La négociation, elle est terminée", a aussi réaffirmé le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit Michel Barnier. Ajoutant: "Le Royaume-Uni doit nous dire ce qu'il veut pour notre relation future".





Quant au "no deal", même si les députés ont rejeté cette option mercredi soir, elle reste la probabilité par défaut, faute d'un accord, a prévenu Theresa May. Signe que le gouvernement britannique prend cette hypothèse au sérieux, il a publié mercredi une nouvelle séries de mesures qui s'appliqueraient pour en atténuer les conséquences : il réduirait notamment ses droits de douane qui ne concerneraient plus que 13% des produits importés.