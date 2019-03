Brexit : les députés rejettent (encore) l'accord négocié par Theresa May

C'est, une nouvelle fois, un grand "no". Ce mardi 12 mars, les députés britannique ont largement voté contre l'accord sur le Brexit négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Malgré les modifications obtenues la veille à Strasbourg par la Première ministre, le texte a recueilli 391 voix contre et 242 voix pour. Un vote qui plonge le pays dans l'incertitude, alors que le Brexit doit survenir dans 17 jours.





Et maintenant? Les députés voteront mercredi sur la possibilité de sortir de l'UE sans accord, un scénario particulièrement redouté par les milieux économiques.





Si cette option est exclue, le Parlement votera à nouveau jeudi, cette fois sur une proposition de report "limité" du Brexit. Les 27 devront toutefois donner leur accord à l'unanimité et les dirigeants européens ont prévenu que toute demande en ce sens devrait être dûment justifiée.





