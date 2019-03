Brexit : les députés rejettent (encore) l'accord négocié par Theresa May, la sortie de l'UE à nouveau reportée ?

C'est, une nouvelle fois, un grand "no". Ce mardi 12 mars, les députés britannique ont largement voté contre l'accord sur le Brexit négocié par Theresa May avec l'Union européenne. Malgré les modifications obtenues la veille à Strasbourg par la Première ministre, le texte a recueilli 391 voix contre et 242 voix pour. Un vote qui plonge le pays dans l'incertitude, alors que le Brexit doit survenir dans 17 jours.





"Leur accord, celui de la Première ministre, est clairement mort", a réagi le leader du parti travailliste d'opposition, Jeremy Corbyn.





L'Union européenne a fait "tout ce qu'elle a pu" pour aider à l'approbation de l'accord de Brexit, a estimé le négociateur de l'UE pour le Brexit Michel Barnier.