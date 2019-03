VIDEO - Brexit : les différents scénarios sur la table après la demande de report de Theresa May

Theresa May souhaite un report court du Brexit jusqu'au 30 juin, excluant à ce stade un ajournement plus long qui impliquerait que le Royaume-Uni prenne part aux élections européennes des 23 et 26 mai, une option "inacceptable" selon la dirigeante. Problème : l'UE a prévenu que tout report devra être accepté à l'unanimité par les 27, qui seront réunis jeudi et vendredi à Bruxelles. Donald Tusk, le président du Conseil Européen, a pour sa part indiqué mercredi qu'un report "court" serait possible, mais si les députés britanniques votent l'accord déjà négocié. La Commission européenne recommande quant à elle deux options : un report court jusqu'au 23 mai, soit avant les élections européennes ou un autre plus long jusqu'au moins fin 2019, selon un document interne consulté par l'AFP.