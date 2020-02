Brexit : les pêcheurs français prêts à bloquer le débarquements de bateaux britanniques en France

Quelques heures seulement après l'officialisation du Brexit, les premiers effets se sont fait sentir dans certains secteurs, à commencer par la pêche. Les autorités de Guernesey ont ainsi"temporairement suspendu" l'accès des navires de pêche français aux eaux de l'île anglo-normande dans la nuit du 31 janvier au 1er février. Après plusieurs jours d'inquiétude, et de menace de représailles des pêcheurs français, un accord semble avoir été trouvé. Mais il illustre les tensions et l'inquiétude de la filière pêche française alors que les négociations plus globales ne font que commencer entre autorités britanniques et européennes. Et les tensions sont vives : mercredi matin, des pêcheurs normands étaient prêts à empêcher la débarque du poisson d'un bateau de Guernesey (Voir la vidéo ci dessus).

Les autorités françaises, elles, tentent de rassurer. "Je pense que d'ici à la fin de la semaine, si on travaille comme on se l'est dit, les choses vont rentrer dans l'ordre", avait estimé la secrétaire d'Etat Amélie de Montchalin, en marge d'une visite d'une entreprise de mareyage près de Caen. "On a un accord diplomatique. On a reçu une lettre formelle de sa Majesté la couronne (...) On a un accord politique (...) Maintenant, on est dans la mise en oeuvre. On va par exemple demander des immatriculations internationales à des pêcheurs qui parfois n'en ont pas. Il y a des petites démarches administratives", a précisé la secrétaire d'Etat, accompagnée de la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Selon le président du comité régional des pêches de Normandie, Dimitri Rogoff, "une petite cinquantaine de bateaux normands et plus d'une centaine de bateaux bretons sont plus ou moins dépendants" des eaux de Guernesey. Selon le comité des pêches breton, ils sont "une petite centaine" en tout sur les deux régions.

"On a envoyé un signe fort à l'Europe et au gouvernement français que si à la fin de l'année ça se passe comme ça, ça va être un bordel sans nom", a expliqué Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches de Normandie