Brexit : les risques d'un "no deal"

C'est la plus grande défaite enregistrée par le gouvernement britannique depuis un siècle ! Le 15 janvier, le Brexit a été rejeté en masse au Parlement alors qu'il devrait entrer en vigueur dans 70 jours. La Grande-Bretagne se retrouve dans une grande incertitude ainsi qu'un vide juridique et diplomatique. D'autant plus qu'un "no deal" aura des conséquences sur l'économie britannique mais aussi sur l'Europe. Quelles sont les solutions possibles pour régler ce problème ?



