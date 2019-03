Brexit : manifestation monstre à Londres pour rester Européens

Après deux rejets de l'accord trouvé avec Bruxelles, Theresa May a obtenu un nouveau délai vendredi 22 mars. Mais il semble dérisoire. Plusieurs centaines de milliers d'anti-Brexit sont descendus dans les rues de Londres ce samedi 23 mars. De Hyde Park à Westminster, les manifestants réclament à ce qu'un second référendum soit organisé et que la parole soit redonnée aux citoyens.



