Brexit : nouvel accord, référendum, "no deal"... les différents scénarios envisageables

Pour Theresa May comme pour l'UE, l'accord de divorce issu de longues négociations est le seul et le meilleur possible. Après le rejet des députés, Theresa May a engagé des discussions avec l'opposition. Mais cette initiative a davantage mis en lumière les désaccords qui existent entre la dirigeante conservatrice et les autres formations qu'elle n'a permis de trouver des solutions. La cheffe du gouvernement a répété vouloir un accord qui "mette en oeuvre le résultat du référendum" de juin 2016, lors duquel 52% des électeurs ont voté pour quitter l'UE. Pour la cheffe du gouvernement, cet accord doit notamment permettre à Londres de reprendre le contrôle de l'immigration en provenance de l'UE et de mener une politique commerciale indépendante, deux points incompatibles avec la position du principal parti d'opposition, le Labour.





Lundi, Theresa May doit présenter une motion "neutre", qui devrait être l'objet de nombreux amendements parlementaires. Ceux-ci seront débattus et votés le 29 janvier. Si Theresa May parvenait à trouver un consensus au sein de la classe politique britannique, son texte devrait encore être approuvé par les 27 autres pays membres de l'UE.