Brexit : Paris menace Londres de "mesures de rétorsion" si l'accord sur la pêche n'est pas mis en œuvre

Un conflit en devenir. La France a demandé mardi au Royaume-Uni de faire des efforts pour mettre en œuvre l'accord post-Brexit concernant la pêche, sous peine de sanctions financières. "Nous demandons tout l'accord, rien que l'accord et tant qu'il ne sera pas mis en place [...] nous prendrons des mesures de rétorsion dans d'autres secteurs si c'est nécessaire", a déclaré Clément Beaune, invité de BFM Business. "Le Royaume-Uni attend de notre part un certain nombre d'autorisations sur les services financiers. Nous n'en donnerons aucune tant que nous n'aurons pas les garanties que sur la pêche et d'autres sujets, le Royaume-Uni respecte ses engagements", a-t-il ajouté soulignant que "c'est donnant-donnant". "Il faut que chacun respecte ses engagements sinon nous serons aussi brutaux et difficiles que nécessaire comme partenaires", assène-t-il.