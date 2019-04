Brexit : plusieurs usines automobiles à l'arrêt

À l'approche du Brexit qui approche à grands pas, Theresa May a rencontré Emmanuel Macron ce mardi 9 avril à l'Elysée. La Première ministre britannique essaie d'obtenir de la France et de l'Allemagne un nouveau délai. Alors que la discussion s'anime entre eux, la panique commence à gagner les rangs des industriels implantés en Grande-Bretagne. Une de nos équipes s'est rendue à Swindon, situé dans le sud-ouest du Royaume-Uni.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.