Brexit : quand la "remontada" de Liverpool inspire Theresa May

Ses commentaires répondaient à une pique du leader du Labour, principal parti d'opposition, Jeremy Corbyn, qui lui suggérait de "prendre des conseils auprès de Jurgen Klopp", le charismatique entraîneur allemand de Liverpool, "sur la manière d'obtenir des résultats en Europe". Jeremy Corbyn a été applaudi par ses troupes mais n'a pas eu de répartie immédiate à la réponse de la cheffe du gouvernement.





Theresa May faisait référence aux nombreux obstacles avec lesquels débutait le club : le Barça s'était imposé 3-0 chez lui au match aller et Liverpool, privé de ses stars Mohamed Salah et Roberto Firmino, blessés, et semblait se diriger vers une défaite certaine. Mais le club anglais a réalisé l'un des plus grands retours de son histoire en s'imposant 4-0 à domicile, se qualifiant pour la finale de la Ligue des champions.