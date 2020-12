Brexit : quatre navires de guerre prêts à protéger les zones de pêche du Royaume-Uni en cas de "no deal"

Ces derniers jours, les préparatifs en cas de "no deal" se sont accélérés des deux côtés de la Manche, le Premier ministre britannique Boris Johnson comme la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se montrant pessimistes quant à l'issue des pourparlers. Trois sujets restent pour le moment sans issue : la pêche, le règlement des différends dans le futur accord et les garanties exigées de Londres par l'Union européenne en matière de concurrence.

Sans nouvel accord sur les droits de pêche, quatre navires de 80 mètres de long, déjà en position, seront chargés d'empêcher des chalutiers de l'UE de pénétrer dans les eaux britanniques. Le ministère de la Défense britannique a confirmé que des navires sont en attente, expliquant avoir "mené une planification intensive et des préparatifs pour s'assurer que la Défense soit prête à divers scénarios à la fin de la période de transition", selon un porte-parole du ministère. "Il est tout à fait approprié que la Royal Navy protège nos eaux si la position est que nous sommes un État souverain et que le gouvernement ne veut pas voir là-bas des bateaux de pêche d'un autre pays", a déclaré à la BBC l'amiral à la retraite Alan West, ancien chef d'état-major naval.

Le député conservateur Tobias Ellwood, ancien capitaine de l'armée britannique et président du comité parlementaire sur la Défense, a, lui, redouté que l'image du Royaume-Uni soit écornée. "Nous nous retrouvons face à la perspective de voir notre Royal Navy déjà débordée se confronter à un proche allié de l'OTAN sur les droits de pêche", a-t-il déploré sur la BBC. "Nous devons construire des alliances et non les briser", a-t-il plaidé. Humza Yousaf, ministre écossais de la Justice et membre du Scottish National Party, parti pro-UE, a pour sa part déclaré que "la 'diplomatie de la canonnière' ne sera pas la bienvenue dans les eaux écossaises". Quant à Tom Tugendhat, président conservateur de la commission des Affaires étrangères du Parlement, il a tweeté en français que "le risque d'empoisonnement de la relation" entre la France et le Royaume-Uni "est réel".