Brexit : quelles sont les prochaines étapes du processus pour le Royaume-Uni et l'Union européenne ?

Déjà reportée trois fois depuis le référendum de juin 2016, la date de départ du Royaume-Uni de l'Union européenne est bel et bien le 31 janvier prochain. A compter de cette date, le pays sera dans une phase de transition durant laquelle les relations entre le Royaume-Uni et les 27 autres pays ne devraient pas changer, et ce jusqu'au 31 décembre prochain. En revanche, le pays ne pourra ni siéger dans les institutions européennes ni avoir son mot à dire sur leurs décisions. Cette période de transition doit permettre aux deux parties de construire une nouvelle relation en termes de commerce et de sécurité.