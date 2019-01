Brexit : quels scénarios après le rejet de l'accord par le Parlement britannique ?

Les députés britanniques ont largement rejeté l'accord qui fixe le cadre de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. ll aura fallu dix-sept mois de tractations pour que Theresa May et l'UE trouvent un compromis. Qui a voté contre cet accord et pourquoi ? Que va-t-il se passer maintenant ?



