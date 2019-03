Brexit : quels sont les scénarios possibles ?

La question du Brexit crée la confusion au Royaume-Uni. Près de quatre millions de Britanniques ont en effet signé une pétition pour rester au sein de l'UE. D'un autre côté, le Parlement anglais n'arrive pas à se décider sur l'accord avec Bruxelles. Les parlementaires ont déjà rejeté par deux fois l'accord de divorce avec l'Europe. La Première ministre Theresa May n'a donc plus que trois options devant elle. Quelles sont-elles ?



