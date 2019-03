Brexit : rejets en bloc au Parlement, Theresa May promet de démissionner pour sauver son accord

Lors de votes indicatifs, et en réponse aux propos de Theresa May, les députés britanniques ont voté contre les huit options destinées à trouver une solution alternative à l'accord de retrait de l'Union européenne négocié par la Première ministre (et déjà rejeté à deux reprises par le Parlement). Parmi ces scénarios, qu'ils ont eux-mêmes proposés, figuraient une sortie sans accord, une union douanière avec l'Union européenne ou encore une renonciation au Brexit dans le cas où aucun accord n'était approuvé par les députés.





Ainsi, aucune autre solution ne se semble se dégager au Parlement. Le ministre chargé du Brexit Steve Barclay a aussitôt conclu que ces votes "renforçaient" la position du gouvernement.

Les députés ont au moins entériné le report de la date du Brexit, initialement prévu le 29 mars, après l'accord donné la semaine dernière par les dirigeants européens. Les 27 ont donné le choix à Theresa May : soit l'accord de retrait est adopté et le report sera de courte durée, jusqu'au 22 mai ; soit l'accord est rejeté, et Londres aura jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative et demander un nouveau report, qui impliquerait la tenue d'élections européennes dans le pays fin mai. Sinon, ce sera une sortie sans accord.