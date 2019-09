Brexit : report, "no deal", nouvelles élections... Quels sont les différents scénarios possibles ?

Londres et Bruxelles ne parviennent pas à s'entendre et le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord de retrait à la date prévue du 31 octobre. Redoutée par les milieux économiques, une telle sortie brutale fait craindre le rétablissement de droits de douane ainsi que des pénuries de produits alimentaires, d'essence et de médicaments. Le gouvernement a entamé ce week-end une vaste campagne d'information incitant les entreprises et les particuliers à "se préparer pour le Brexit".