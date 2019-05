Brexit : dans l'impasse, Theresa May ouvre la porte à un nouveau référendum

Sortira, sortira pas ? Quand et à quelles conditions ? C'est à ces questions que Theresa May s'échine à répondre par des propositions aux députés britanniques depuis des mois. Pour les convaincre, la Première ministre affirme que le nouveau projet de loi, qui sera présenté début juin, donnera des garanties supplémentaires sur les droits des travailleurs et les protections environnementales, ce qui était aussi réclamé par l'opposition travailliste. Parmi les options également possibles, afin de les rallier à sa cause : celles d'un second référendum, donc, et d'un maintien dans une union douanière temporaire avec l'UE. La semaine dernière, la cheffe du gouvernement avait déjà annoncé qu'elle se risquerait à un nouveau vote après une rencontre avec Jeremy Corbyn, leader de l'opposition.





Les députés se prononceront sur un projet de loi sur le Brexit qui fixera les modalités législatives du divorce, et non sur l'accord lui-même. Un tour de passe-passe qui permet à la Theresa May de remettre à l'ordre du jour par la petite porte son accord de Brexit. "Lorsque les députés voteront, ils seront confrontés à un choix très clair : voter pour concrétiser le Brexit ou se dérober à nouveau", avait-t-elle déclaré.