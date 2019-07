Royaume-Uni : ultra-favori mais décrié jusque dans son camp, Boris Johnson va-t-il succéder à Theresa May ?

Surnommé parfois "BoJo", l’ex-maire de Londres, passé aussi par les Affaires étrangères, est opposé à Jeremy Hunt, l'actuel chef de la diplomatie britannique. Et est le "grandissime favori", comme le décrit l’AFP. D’après une enquête d'opinion publiée par le site Conservativehome, il raflerait 73% des suffrages.





Mais la mission qui incombe au futur chef du gouvernement n’est pas simple. Trois ans après le référendum du 23 juin 2016, il faudra réussir là où Theresa May a échoué en mettant en oeuvre la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Une tâche d’autant plus ardue dans un pays toujours divisé sur la question. Pas plus tard que samedi, des dizaines de milliers de personnes se sont ainsi réunies dans la capitale pour dire "Oui à l'Europe" et "Non à Boris". Une rupture qui ne devrait pas aller en s’arrangeant.





Bête politique, connue pour ses frasques et pour avoir fait une campagne Pro-Brexit avec un bus affichant que le Royaume-Uni "envoie 350 millions de livres sterling à l’UE" - un chiffre mensonger -, Boris Johnson vante sa détermination pour une sortie du club aux douze étoiles. "Là où il y a de la volonté, il y a une solution", répète-t-il à longueur d’interview. Et fait savoir qu’il est prêt à tout pour conclure le Brexit le 31 octobre, quitte à le faire sans accord.