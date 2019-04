Brexit : comment les membres de l'Union européenne se préparent à un "no deal"

Le pays s’est doté en février dernier d’une loi couvrant un certain nombre de questions importantes telles que le versement des pensions et d’autres avantages, le maintien des services ferroviaires et de bus transfrontaliers, et le maintien de l’accès des citoyens aux services transfrontaliers, indique un article de la BBC.





Mais l’aspect le plus important pour le pays est le futur de la frontière avec l’Irlande du Nord. Dans le Traité de retrait non voté par les parlementaires britanniques, est prévu un "backstop" censé éviter le retour d’une frontière entre les deux Irlande. Mais en cas de "no deal", une frontière physique pourrait faire son retour. Le pays a peur que celle-ci mette en péril vingt ans de relations économiques et de paix avec son voisin du Nord, alors que 30.000 personnes franchissent quotidiennement la frontière pour aller travailler, faire du shopping ou se faire soigner.