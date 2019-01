Brexit : Theresa May et son "plan B" devant le Parlement ce lundi

Éviter à la cinquième économie mondiale une rupture sans accord. C’est la tâche à laquelle doit s’atteler Theresa May ce lundi, la Première ministre présentant au Parlement son "plan B" pour le Brexit. Un pari risqué, à dix semaines seulement de la sortie prévue de l'Union européenne, le 29 mars. Surtout que plusieurs groupes de députés ont prévu de tenter de court-circuiter son gouvernement.





Au cœur de la nouvelle copie de Downing Street : le cas de l'Irlande. Selon le Sunday Times, Theresa May projette en effet de proposer un traité bilatéral avec son voisin, afin de surmonter l'un des principaux points de blocage de l'accord de sortie, la solution dite du "filet de sécurité" (ou "backstop"). Cette disposition, destinée à éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord et qui n'entrerait en vigueur qu'en dernier recours, prévoit une union douanière minimale entre le Royaume-Uni et l'UE, avec en sus, pour l'Irlande du Nord, un alignement sur certaines réglementations européennes en matière sanitaires et de taxes.