Brexit : Theresa May s'engage à démissionner si les députés votent l'accord négocié avec l'UE

Pour pousser les députés à voter l'accord négocié la semaine dernière avec l'Union européenne, la Première ministre britannique Theresa May s'engage à démissionner avant la deuxième phase des négociations. Sans toutefois préciser la date de son départ, elle s'est dite "prête à quitter ses fonctions plus tôt qu'(elle) n'en avait l'intention afin d'accomplir ce qui est bon pour notre pays et notre parti".