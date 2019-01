Brexit : Theresa May surmonte la motion de censure sur le fil

Car actuellement, quelles options sont possibles ? Theresa May pourrait tenter de retourner négocier avec les dirigeants de l'UE, mais sans grande certitude. L'UE a répété maintes fois que l'accord conclu en novembre après 17 mois de difficiles négociations était le seul sur la table. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a souligné mardi - une fois de plus - que l'accord dont n'ont pas voulu les députés britanniques était "un compromis équitable et le meilleur accord possible".





Autre option : demander un report de la date de sortie du Royaume-Uni de l'UE. Celle-ci est fixée au 29 mars 2019, soit deux ans après la signature par le Royaume Uni de l'article 50 du traité de l'Union européenne permettant à l'un de ses membres d'en sortir. Mais Theresa May l'a jusqu'à maintenant toujours exclu.





Sans accord ou "no deal" en anglais à la date du 29 mars, le Royaume Uni quitterait l'Union sans aucun arrangement, il lui faudrait alors rétablir sa frontière avec les différents pays de l'UE, payer des droits de douane au prix fort... Personne n'aurait vraiment à y gagner. "Jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé", a averti cependant le négociateur en chef des Européens, Michel Barnier devant l'interminable feuilleton que joue le Royaume Uni. Alors pour l'éviter, il a d'ors et déjà annoncé une intensification des préparatifs face à "cette éventualité".





Enfin, dernière possibilité : un deuxième référendum. C'est ce que souhaite une partie du Labour (les travaillistes) mais surtout le Parti libéral-démocrate, les indépendantistes écossais du SNP et une partie des Européens. "S'il est impossible de trouver un accord, et que personne ne souhaite un "no deal", alors qui aura enfin le courage de dire ce qu'est la seule solution positive ?", rêvait déjà ce mardi Donald Dusk, le président du Conseil européen.